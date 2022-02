Matériau. Les qualités d’isolation du bloc de chanvre ne sont plus à démontrer et ce matériau est désormais utilisé jusque dans des immeubles de logements sociaux parisiens. Pour concurrencer les techniques classiques, quelques professionnels rivalisent d’ingéniosité et conçoivent des machines à projeter le mélange chaux-chènevotte.

La toute dernière, inaugurée au printemps 2021 : les grandes avancées techniques par rapport au premier prototype facilitent sans conteste le travail et l’efficacité de l’application : moins encombrante, pas de poussière de chaux car elle est envoyée humide dans la lance, application possible à une seule main et dans les recoins grâce à la flexibilité des tuyaux et à la légèreté de la lance, possibilité de modifier les dosages chaux et chanvre instantanément, peu de pertes de matière au sol…



Cerise sur le gâteau, Désirée – c’est le petit nom du prototype de cette machine – est même capable de projeter des enduits chaux-chanvre, chaux-liège et bientôt de terre-chanvre… L’objectif de Process Chanvre n’est pas de vendre ses machines, mais de créer un véritable réseau d’applicateurs qualifiés avec mise à disposition de l’outil. À bons entendeurs…