Suite de notre dossier sur la salle de bain écologique

Recyclez votre eau

L’eau de lavage des légumes peut être utilisée pour l’arrosage de vos plantes d’intérieur.



Récupérer l’eau de pluie

Vous utiliserez l'eau récupérée pour l’arrosage du jardin bien sur, mais aussi pour les WC, le nettoyage de la maison.

Pour cela, il vous faudra une cuve pour récupérer l'eau de pluie du toit, une pompe et un système d’aspiration, un filtre, et un réseau spécifique vers les toilettes et les éventuels robinets extérieurs (ce réseau doit être complètement déconnecté du réseau d’eau potable pour éviter toute contamination bactériologique).



Soyez économe

Pensez à fermer les robinets quand vous vous raser, quand vous vous brosser les dents. Isolez bien les murs de la salle de bain en ayant recours à un bon carreleur sur Perpignan s'il le faut !

Préférez les douches aux bains. 1 bain vaut entre 3 et 5 douches. Selon l'ADEME, une douche consomme de 30 à 60 litres alors que vous consommez entre 150 et 200 litres quand vous prenez un bain !

Sans commentaires !



Choisissez des sanitaires écologiques