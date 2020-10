Livre - Chauffage au bois, Emmanuel Carcano, éditions Terre Vivante 2008 (disponible sur le site de la librairie de perpignan saphira

Vous hésitez encore à vous passer de vos vieux radiateurs électriques, à envoyer à la déchetterie votre ancienne chaudière fioul ? Bref, vous n’êtes pas encore convaincu des possibilités qu’offre le bois comme moyen de chauffage principal pour votre logement. Dans ce cas, courrez donc acheter cet ouvrage qui rassemble toutes les données glanées ces dernières années sur les performances des appareils de chauffage au bois.

Foyers fermés, poêles à bûche, à granulé, à inertie, chaudières à plaquette, etc. sont passés en revue pour que vous puissiez faire votre choix selon vos besoins. L’ouvrage dispense également de précieux conseils quant à la façon d’utiliser ces appareils pour qu’ils soient le plus performant (et donc le moins émetteur de polluants) possible. Une très bonne entrée dans le monde du chauffage au bois.