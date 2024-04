L'ossature métallique

Encore peu développée en France, la maison à ossature métallique commence à se faire une place avec une ossature acier, alliée à des matériaux et des techniques d'isolation et de chauffage performants, pour une efficacité réelle face aux enjeux environnementaux. Sachant que lorsqu'on parle d'ossature acier, cela n'indique pas la présence seule d'une charpente métallique, mais que toute la structure est réalisée ainsi.

Pour le constructeur de maison métal , le gros intérêt de l'acier est :

• Un matériau recyclable à l'infini, ce qui limite considérablement les déchets.

TENDANCE Son coût de construction, encore un peu élevé, devrait être amené à diminuer, avec l'industrialisation des éléments constitutifs qui va s'accélérer.

Si de nombreuses maisons à ossature bois sont encore bâties sur une dalle en béton, la construction de bâtiments totalement en bois, uniquement sur des plots en béton, tend à se développer.

Comment évaluer l'isolation d'un bâtiment en acier ?

Une bonne isolation dans un bâtiment en acier empêchera la chaleur et le froid de l'extérieur de pénétrer dans le bâtiment. L'augmentation de l'isolation permettra également de réduire les factures de chauffage et de climatisation du bâtiment. Quel que soit le type d'isolation à utiliser, qu'il s'agisse d'une isolation en rouleau ou d'une isolation par pulvérisation, vous devrez calculer la superficie de la zone à isoler. Avec un peu de mesure, vous pourrez facilement calculer l'isolation requise pour le bâtiment en acier.

1 Contactez le service de construction local géré par le gouvernement du comté. Demandez-lui s'il existe des exigences particulières pour l'isolation d'un bâtiment en acier. Le service de construction du comté local vous donnera la valeur r requise pour l'isolation. Vous devez installer la valeur r requise, sinon le bâtiment ne passera pas l'inspection.

2 Mesurez la largeur et la longueur du plancher du bâtiment en acier en utilisant le mètre ruban pour obtenir les meilleurs résultats. Multipliez la largeur par la longueur pour obtenir la superficie du plancher, qui sera la même que celle du plafond. Cette méthode vous permettra de calculer rapidement et précisément l'isolation nécessaire pour le plafond sans avoir à monter dans le grenier ou à utiliser une échelle.

3 Mesurez la longueur et la largeur des murs. Multipliez la largeur par la longueur pour obtenir la superficie des murs. Pour faciliter le calcul, mesurez et multipliez chaque mur séparément. Additionnez les pieds carrés de tous les murs, ce qui vous donnera la quantité d'isolant nécessaire pour les murs. Ne soustrayez pas les fenêtres ou les portes de votre calcul. Vous voudrez une isolation supplémentaire en cas d'erreur ou d'isolation endommagée. Les dimensions en pieds carrés des portes et des fenêtres vous permettront de le faire.

4 Additionnez le nombre de pieds carrés du plafond et la somme des murs pour obtenir le nombre total de pieds carrés d'isolation requis.