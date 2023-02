Osez les nouvelles déclinaisons des terrasses en bois composites Newwood, comme les caillebotis coloris chocolat, par Cerland.

LA CULTURE DE l'INNOVATION

Cerland toujours à la pointe de l'innovation qui s'attache à respecter l'environnement avec ses produits, enrichit sa gamme avec les cailllebotis. Cette nouveauté de la gamme Newwood (après les lames composites) est une solution simple et ingénieuse qui va redonnner à votre terrasse élégance et cachet, ne nécessitant aucun entretien.

ASSOCIEE A LA HAUTE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Composite....composé de quoi ? Newwod est un produit de qualité supérieure, fabriqué à partir d'un mélange homogène de bois et de matière plastique, à 50% de farine de bois issues de collecte dans les scieries et à 50% de polyéthylène Haute Densité HDPE recyclé. Composé à 100% de matériaux recyclés il est donc logiquement recyclable à 100%! La composition assure également une bonne stabilité de l'aspect des lames et des caillebotis, garantis 10 ans contre l'attaque d'insecte et la pourriture.

NOUVELLE GENERATION DE TERRASSE !

-des teintes contemporaines: chocolat, anthracite...

-surface rainurée qui évite écharde et glissade

-pas de gerçure ni de voilage

-aucun entretien minimal: pas de lasures et autres rénovateurs...

-fixation facilitée avec des clips inox sur des lambourdes ou sur plots à vis pour les dalles